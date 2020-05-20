مشكلة العراق المزمنة.. وعود وحلول ترقيعية بمليارات الدولارات ولا حل

بينما يكابد العراقيون للحصول على كهرباء كافية، تبقى جهودهم تراوح مكانها على الأغلب ولا يجنى منها سوى الوعود…..

وعود وحلول ترقيعيه محصلة المليارات الدولارات التي صرفت على هذا القطاع خلال السنوات الماضية التي لم توفر الا سرابا للمواطن وغنائم ملئت جيوب الفاسدين .

ويبدو ان العراق بحاجة على شاكلة الشخصية الكارتونية علاء الدين ليستنجد بمصباحه السحري لتوفير الكهرباء التي يبدوا انها أصبحت معضلة على الوزراء الذين توالوا على هذه الوزارة.

خبير: الحلول غير مدروسة

ويقول الخبير الاقتصادي محمود سلمان ان “الحكومة العراقية على مدى السنوات الماضية لم تكن لها خطط واستراتيجيات للطاقة على الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت لها والتي زادت عن المئات من المليارات من الدولارات”، مشيرا الى ان “الفساد والتقصير ادى الى هدر هذه الاموال بدون تامين هذه الطاقة”.

ويضيف ان “جميع الحلولِ التي جاءت بها وزارة الكهرباء لحل مشكلة الكهرباء هي غير صحيحة وغير مدروسة ولا تتناسب مع إمكانيات العراق المالية التي بموجبها انفق مبالغ كبيرة على الطاقة الكهربائية دون ان توظف بشكل صحيح”، مستدركا ان “كل هذه المبالغ التي انفقت على الكهرباء ما زال العراق يعتمد على دول الجوار في تامين بعض الطاقة والوقود لتشغيل محطاته التوليدية”.

الكهرباء اكبر فشل حكومي

ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان “ملف الكهرباء يعتبر من اغرب قصص الفشل الحكومي في العراق وسوء التخطيط على مدى ١٧ عاما”، مبينا ان “وزارة الكهرباء سبق وان أعلنت في عدة مناسبات قرب الاكتفاء الذاتي من التوليد الا ان حجم الضائعات بسبب رداءة شبكات النقل والتوزيع تضيع قرابة نصف الحمل الكهربائي المنتج”.

وتابع الى ان “تقادم بعض المحطات التوليدية وعدم اختيار المحطات الكهربائية التي يتناسب وقودها مع الوقود المتوفر محليا، كما ان استيراد الكهرباء بكلف مرتفعة من دول الجوار كلها عوامل ساعدت على تدهور ملف الكهرباء كلما ازداد الحمل والطلب على الطاقة مع مواسم ارتفاع او انخفاض درجات الحرارة”.

مواطنون: الكهرباء ابسط حقوقنا

فيما اعتبر عدد من المواطنين ان توفير الطاقة الكهربائية هو من ابسط حقوق المواطن، مشيرين الى ان الحكومة فشلت في توفيرها على مدى السنوات الماضية.

ويقول المواطن محمد حمزة “اننا “تعودنا في موسم الصيف من كل عام ان تختفي الكهرباء بقدرة قادر على الرغم من الأموال التي انفقت على هذا القطاع”، مبينا ان “المواطن يعتمد اعتمادا كليا على المولدات الاهلية التي بدورها ترفع الأجور الى أربعة او خمسة اضعاف عما تستحصله في موسم الشتاء”.

وأضاف حمزة ان “وزارة الكهرباء فشلت في توفير الطاقة بسبب الحلول الترقيعية التي اتخذتها بدلا من معالجة المشكلة جذريا”.

من جانبه يقول أكرم عصام ان “وزارة الكهرباء ليس لديها مصداقية في اقوالها فمرة نجدها تدعي بقدرتها على تصدير الطاقة الى دول الجوار في حين نجدها بمجرد دخول موسم الصيف انها غير قادرة على توفير هذه الطاقة لأكثر من ست ساعات باليوم ليبدأ بعدها مسلسل التذرع عن اسباب انقطاع الطاقة”.

ويشير عصام الى ان “الأموال التي انفقت على الكهرباء طيلة السنوات الماضية كان بالإمكان ان توفر كهرباء لدول الشرق الأوسط بأكمله الا ان الفساد والمشاريع الوهمية أحال دون ذلك”، مطالبا “بإلغاء وزارة الكهرباء لعدم جديتها في حل هذه المشكلة”.

الكهرباء : سنفعل الطاقة الشمسية والانقطاعات قليلة

وعزت وزارة الكهرباء اسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية، إلى “ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المحطات للصيانة الدورية”.

ولفتت الوزارة الى ان “التراجع بساعات التجهيز ليست بالكبيرة إنما هو تراجع بسيط ستتم معالجته بعد إكمال صيانة المحطات التوليدية”.

وأشارت الوزارة الى ان “لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الامر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد”.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.