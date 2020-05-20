نائبة ترجح حسم باقي الكابينة الحكومية بعد عطلة العيد

رجحت النائبة عن كتلة بيارق الخير البرلمانية علية الامارة، حسم المتبقي من الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عطلة العيد.

وقالت الامارة إن “الجهود حثيثة من جميع الكتل السياسية بغية حسم مرشحي ما تبقى من الكابينة الحكومية”، مشيرةً إلى أن “الاتفاق الذي حصل أن يتم ترشيح ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين لكل وزارة ويتم ترك الخيار لرئيس الوزراء لاختيار الانسب منها”.

واضافت الامارة، ان “الحوارات ما زالت مستمرة لحسم باقي الوزارات وخاصة ما يتعلق بوزارتي الخارجية والنفط اللتين تم تخصيصهما للكرد والبصرة”، مبينةً أن “ما يتعلق بوزارة النفط فان عدد المرشحين بلغ 58 مرشحاً ومن خلال النقاش بين ممثلي المحافظة في البرلمان، فقد تم اختزال عشرة اسماء منها والنقاش مستمر لحسم العدد على ثلاثة مرشحين يتم تقديمه الى رئيس الوزراء لاختيار الانسب منهم”.

وتابعت الامارة، ان “حسم الوزارات والتصويت عليها قبل عطلة العيد هو امر مستبعد، ونتوقع ان يتم حسم الامر بعد عطلة العيد، من خلال تقديم جميع الاسماء بعد استكمال التوافق عليها للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية بجلسة واحدة دون تأجيل للبعض منها الى جلسة لاحقة”.

يشار الى أن مجلس النواب العراقي صوت في ليلة السادس من ايار الحالي، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيما رفض التصويت على خمسة وزراء، واجل الكاظمي اختيار وزيري الخارجية والنفط .