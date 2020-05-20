نائب: المحاصصة عطلت قانوناً يمثل حلماً للموظفين والشباب

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، أن رغبة الكتل في بقاء المحاصصة كانت السبب في “تعطيل” قانون الخدمة الاتحادي الذي وصفه بأنه “حلم كل الشباب والموظفين وبوابة لتهدئة الشارع”، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر من رئاسة الوزراء موقفاً إيجابياً حول تفعيل القانون.

وقال العكيلي إن “قانون الخدمة الاتحادي من القوانين المهمة التي صوت عليها مجلس النواب، بناء على قانون رفع من السلطة التنفيذية، وإن واجب القانون ومسؤوليته هو إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة بتعيينات مركزية وحسب حاجة الوزارات وبعدالة فائقة، إضافة إلى توزيع الاستحقاقات في الوظائف، كما أنه يرفع المحاصصة في اختيار المناصب وخاصة المناصب الخاصة”.

وأضاف العكيلي، أن “رغبة الكتل في بقاء المناصب محاصصة كانت السبب في تعطيل هذا القانون الذي كان حلم كل شاب وكل موظف يريد الإنصاف في بلد يعاني من فوضى إدارية مقصودة”، مشدداً على “أهمية أن يفهم الجميع أن مجلس الخدمة هو حل مهم جداً من الحلول الرئيسية وبوابة لتهدئة الشارع الذي فقد الثقة بالحكومة”.

وتابع، أننا “نسأل رئيس مجلس الوزراء، هل هناك نية للعمل بهذا المجلس وهل تم التصويت عليه من قبل البرلمان كي تضعه الحكومة على الرفوف، وهو الذي كان مطلبا مهما من مطالب المتظاهرين ؟”، لافتاً إلى أن “الجميع ينتظر من رئاسة الوزراء موقفاً إيجابياً حول تفعيل القانون، كون الموازنة على الأبواب حيث ستؤدي إلى منفذين الأول إلى باب حل الأزمات، أو باب يفتح لتظاهرات لا تحمد عقباها”.