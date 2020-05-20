نينوى تقرر إغلاق مداخل المحافظة بالكامل اعتباراً من صباح الخميس

قررت خلية الأزمة في نينوى، الثلاثاء، إغلاق مداخل المحافظة أمام الوافدين اعتباراً من صباح الخميس المقبل، مؤكدة ضرورة التزام الأهالي بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية.

وقال المتحدث باسم الخلية عدي العبادي في بيان إن الخلية قررت “غلق مداخل محافظة نينوى بالكامل امام الوافدين ابتداء من يوم الخميس المصادف ٢١/٥/٢٠٢٠ ومن الساعة السادسة صباحا”.

كما قررت الخلية، بحسب العبادي “تعزيز سيطرة البراري بقوة من الأمن الوطني ومفرزة من دائرة صحة نينوى مع عدة الفحص السريع الخاصة بالتحري عن المرض، وتكليف قيادة عمليات نينوى وقيادة غرب نينوى بمتابعة إغلاق الطرق النيسمية( غير الرسمية )”.

وأكد العبادي، على “ضرورة التزام المواطنين بالابتعاد عن التجمعات البشرية في الأسواق والمولات والأماكن المغلقة والتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والتزام العوائل بالمنازل قدر الإمكان”.

وأشار العبادي، إلى “استمرار استثناء شاحنات المواد الغذائية وصهاريج الوقود من هذه الإجراءات”، مؤكداً أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات”.