إيران تعلق على عقوبات واشنطن الجديدة: “عقيمة ومكررة”

أدانت الخارجية الإيرانية، الخميس، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مؤسسات وشخصيات عسكرية وقضائية، واعتبرتها دليلا على فشل الإجراءات العقابية الأميركية السابقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات صحفية، ان “عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأميركية”.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، ومنهم وزير الداخلية متهمة إياهم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن فرض عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، علي فلاحيان، وعدد من المسؤولين الإيرانيين.