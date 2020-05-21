العراق .. الصحة توعز للتربية بامكانية اداء الامتحانات وفق شروط

اوعزت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأربعاء ، الى وزارة التربية بإمكانية اجراء الامتحانات التمهيدية مقابل الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان ان “وزارة الصحة اوعزت الى وزارة التربية بعدم ممانعتها من اجراء الامتحانات للعام الدراسي 2019 /2020 “.

ودعت الصحة وزارة التربية الى “أجراء الامتحانات بعد اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة واهمها؛ فحص الممتحنين صباحا سريريا وخاصة ارتفاع درجة الحرارة وبالتنسيق مع دوائر الصحة وكذلك يجب على جميع الطلبة والمراقبين ارتداء الكمامات وترتيب جلوس الممتحنين لتكون المسافة بين ممتحن وآخر لا تقل عن متر”.

وبحسب البيان “عبر وزير التربية علي حميد مخلف عن شكره للجهود التي بذلت من اللجنة الدائمة للامتحانات العامة من خلال تنسيقها مع الجهات الصحية فيما يخص اجراء الامتحانات (التمهيدية) للطلبة الخارجيين في ظل جائحة كورونا”.

في الاطار ، ووفق وثيقة رسمية تنشر نسخة منها ، أعلنت وزارة التربية ضوابط الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية: