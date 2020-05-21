المخابرات العراقية تعلن القبض على المرشح لخلافة البغدادي

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، : «تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي».

وقال مصدر في الجهاز في تصريح إعلامي، إن «عبد الناصر قرداش كان أحد المرشحين الأقوياء لخلافة البغدادي»، مضيفا أنه «كان رئيس اللجنة المفوضة لدى البغدادي، وشغل مناصب قيادية منذ زمن الزرقاوي».

وقتل البغدادي بهجوم للقوات الخاصة الأميركية، في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، على مخبئه في سوريا.

وظهر قرداش في التقرير مرتديا بدلة صفراء، وهو يتحدث بلغة عربية ركيكة نوعاً ما.

ولم يكشف الجهاز معلومات عن طريقة اعتقاله أو مكان وزمان الاعتقال.