ثلاثة أحزاب كوردية تنضم إلى ENKS‎

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الأربعاء، انضمام ثلاثة أحزاب كوردية إلى المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، وذلك بغية المشاركة في التفاوض مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

المصدر قال إن «الأحزاب التي انضمت إلى المجلس الوطني الكوردي هي: الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، تيار مستقبل كوردستان سوريا، تيار الحرية الكوردستاني».

وأضاف أن «الأحزاب المذكورة سوف تشارك في التفاوض مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأحزاب الإدارة الذاتية».

والمجلس الوطني الوطني الكوردي إطار معارض يضم أحزاباً سياسية ومنظمات اجتماعية وثقافية وشخصيات مستقلة تأسس عام 2011 بعد انطلاقة الثورة السورية.

وكانت الأحزاب الكوردية المنضوية في الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية الذي يشكل الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، وأحزاب ومنظمات أخرى، قد أعلنت، الثلاثاء، تشكيل إطار كوردي جديد باسم «أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية»، بغية التفاوض مع ENKS.