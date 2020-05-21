د.اياد علاوي ينتقد دور منظمة الصحة العالمية ويدعو لتشكيل الوكالة العربية للصحة

انتقد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا التي غزت العالم من حيث الاستعداد لوقف انتشارها او من حيث التنبؤ بالجائحة أو غيرها مع وجود ادلة واضحة على حصول هكذا احتمال، مؤكداً في الوقت ذاته “لا نستطيع وضع مستقبلنا ومستقبل اجيالنا بيد مؤسسات غير كفوءة”.

وكشف سيادته في بيان صحفي، اليوم الخميس، انه تقدم خلال الاجتماع الاخير لمجلس العلاقات العربية والدولية مع الامين العام لجامعة الدول العربية، بمقترحٍ لتشكيل الوكالة العربية للصحة لتكون خلية ازمة واستشعار مختصة بدعم الصحة في البلدان العربية، موضحاً ان الامانة العامة للجامعة اخذت بهذا المقترح وسيتم العمل عليه بعد استحصال موافقات الدول العربية.

كما شدد الدكتور علاوي على ضرورة الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الوقائية ودعم الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية المجاهدة والحكومة للحد من انتشار الڤايروس كورونا كخيارٍ وحيد لتجاوز هذه الازمة.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

21 أيـــــــــــــــار 2020