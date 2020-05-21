نائب: البرلمان يعيش موتا سريرا ولا ينفع معه اية عمليات ترقيعية

اعتبر النائب صباح الساعدي، الاربعاء، ان مجلس النواب يعيش موتا سريرا، مبينا انه لا ينفع معه اية عمليات ترقيعية.

وقال في بيان “لابد من البدء سريعا في عملية الاصلاح النيابي الشامل لانقاذ اهم مؤسسة تشريعية ورقابية في الدولة تمثل حجر الزاوية في النظام السياسي الحالي من الضياع الذي تعيشه في ظل الرئاسة الحالية للمجلس واندكاكها في المصالح الشخصية والحزبية والفئوية”، مبينا ان “ما يعيشه المجلس الان هو موت سريري لا ينفع معه اي عمليات ترقيعية بهدف الاصلاح ولابد من تداخل جراحي يعيد نظم الامور فانتظام المجلس يمهد لانتظام الدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها”.

وحذر الساعدي من “محاولة البعض تعطيل الاصلاح النيابي بحجة قرب الانتخابات المبكرة وان عمليات الاصلاح ستعطل الانتخابات عاداً ذلك خديعة ساذجة لان الذي يقوم بالانتخابات هو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد توفير الامور اللوجستية من قبل الحكومة ولم يبقى من قانون الانتخابات الا جدول الدوائر الانتخابية وهو منوط بالاتفاق بين القوى السياسية وممثليها في مجلس النواب”.

واوضح الساعدي ان “الاصلاح النيابي هو ضرورة حتمية يجب المُضي بها مهما كانت التحديات والعقبات التي تواجه الاصلاح لان مجلس النواب مع انه جزء من اهم سلطة من سلطات البلاد لكنه الوحيد الذي ينبثق مباشرة من ( الاختيار الشعبي ) اي انه يمثل كل العراقيين بدون استثناء، واختطافه كان بسبب ( اوهام الزعامة وسذاجة التفكير وغرور السلطة)”، لافتا الى ان “اعتقاد البعض بمرور ( سحابة الصيف ) عاجلا ام آجلا بناءا على اتفاقات المصالح هو ( وهم ) لن يستمر حتى ( لو بقي يوم واحد ) من هذه الدورة النيابية فان قدرنا هو الاصلاح النيابي”.