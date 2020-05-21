نائب عن الوطني الكوردستاني يعترف : “ضغوط” اجبرتنا على تسليم الدواعش المعتقلين لادارة كركوك

اعترف نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان ، اليوم الاربعاء ، بأن حزبه سلّم دواعش معتقلين لديها الى رؤساء عشائر عربية وجماعة محافظ 16 اكتوبر في كركوك راكان الجبوري ، تحت الضغط .

وكان الجناح المعروف بـ 16 اكتوبر في الوطني الكوردستاني سلّم امس الثلاثاء 150 متهماً بالارهاب معتقلين في سجون السليمانية التي تقع ضمن مناطق نفوذ الحزب الى شيوخ عشائر ومجموعة تابعة لمحافظ كركوك بالوكالة (نصبته مليشيات الحشد الشعبي بعد احداث 16 اكتوبر 2017) راكان الجبوري.

النائب عن الوطني الكوردستاني عبدالناصر احمد ، مبدياً استيائه من الحديث عن الموضوع وتناول الاعلام له ، قال : ” لقد اضطررنا الى فعل ذلك (تسليمهم) ..ماذا نفعل.. هل نذهب ونقاتلهم (ادارة كركوك) ؟ ” ، مردفاً ” نعم .. نحن من سلمنا الدواعش الى ادارة كركوك وننتظر ان تحاكمهم .. ليس بالضرورة ان يكونوا كلهم دواعش .. لاداعي لكل هذه الضغوطات على الوطني الكوردستاني (في اشارة الى الادانات والاستياء من تسليم هؤلاء) “.

وانتقد احمد الذين يصفون تسليم هؤلاء بالخيانة ، قائلاً ” مافعلناه كان بشكل رسمي .. هؤلاء الدواعش كانو ضمن مناطق الوطني الكوردستاني (معتقلون هناك) لقد تم تسليمهم وفق اتفاق”.

وختم بالقول ” يجب على الوطني الكوردستاني الاتفاق مع ادارة كركوك ، لامفر له من ذلك ، مع الاسف نتعرض لضغوط كبيرة في كركوك”.

تجدر الاشارة الى ان هذه ثالث دفعة من هؤلاء المعتقلين الذين يطلق الوطني الكوردستاني سراحهم ويسلمهم لادارة كركوك ، بعد دفعتين اخريين العام الماضي .

هذا فيما كان المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) ، قال اليوم الاربعاء لـ(باسنيوز) بأن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد باتفاق الوطني الكوردستاني مع بعض من شيوخ العشائر ومحافظ كركوك غير الشرعي راكان الجبوري على تسليم اكثر من 650 من المتهمين والمتورطين بقضايا الارهاب على 7 دفعات خلال الايام القليلة المقبلة .