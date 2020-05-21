نائب محافظ النجف يصدر بيانا بشأن ضبط نقص كبير في الحنطة

أصدر نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي، الأربعاء، بياناً بشأن ضبط نقص كبير في كميات الحنطة بمخازن المحافظة.

وقال الكرعاوي في بيان إن “مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في المحافظة قائد جليل الحدراوي كان له دور كبير في ضبط نقص كبير في كميات الحنطة الدرجة الأولى والبالغة بـ(752) طن والتي استغرقت فترة تدقيقها وضبطها اسبوع كامل خلال شهر نيسان”.

وأضاف أنه “بجهود استثنائية و معلومات دقيقة و بدعم متواصل من قبلنا، لم يعلن عنها في الفترة الماضية كون القضية كانت قيد التحقيق”، مبيناً ان “دائرة الرقابة حققت وزٓوٓدت هيئة النزاهة بكافة المعلومات و الأرقام الثبوتية بعد طلبها الاوليات ومحضر التصفير و الاجراءات التحقيقية مستمرة”.

وأوضح الكرعاوي، أنه ” كإجراء استباقي تم احالة الملف إلى التحقيق الإداري وتم إعفاء مدير الموقع وأمناء المخازن ومسؤول الاستعلامات بأمر من الوزير السابق وستكون هناك عقوبات شديدة وصارمة بحق من يتجاوز على المال العام بعد استكمال كافة الإجراءات التحقيقية التي تثبت ادانة اي شخص متورط بذلك”.

وشدد على “التحلي بالنزاهة والأمانة و الحرص الشديد”، مؤكداً “أننا لن نتهاون في إبعاد الفاسدين و المتلاعبين بقوت الشعب والمال العام”.