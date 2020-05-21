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صحة كوردستان تعلن الموقف الوبائي خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان  إن (11117) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (870) شخصاً في (30) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (1010) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، ووبموجبها تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 15 منها في محافظة أربيل، و3 في محافظة السليمانية.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (442) مصاباً، توفي منهم (5) أشخاص، فيما تماثل (383) مصاباً للشفاء التام، وبقي (54) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.

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