أمانة بغداد تعلن منع أشخاص حاولوا البناء على ارض حكومية

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن منع أشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض حكومية والبناء عليها شمال شرق العاصمة.

وقالت الأمانة بيان “ملاكات الامانة في دائرة بلدية الشعب قامت بمنع اشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض حكومية ضمن منطقة ام الكبر والغزلان المحلة 345 شمال شرق بغداد من خلال تقطيعها وتشييد بعض المباني عليها”.

وأوضحت، أن “ملاكات الدائرة المذكورة تحركت بشكل عاجل وازالت المشيدات كما ووجهت كتاب رسمي الى الجهة مالكة الارض بضرورة التعاون مع ملاكات الامانة للحفاظ على الارض من محاولات لتقطيعها او البناء عليها مستقبلاً”.