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اجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة قتلت مشرفاً على مؤسسة اعلامية

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الخميس، عن اعتقال عصابة مكونة من خمسة متهمين قتلت مشرفا على مؤسسة اعلامية غربي العاصمة.

وقالت المديرية ببيان ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على العصابة الاجرامية المكونة من خمسة متهمين والذين قاموا باغتيال المرحوم (نزار ذنون الطائي) المشرف العام لمؤسسة اعلامية في منطقة حي الجامعة”.

وأضافت، أن “بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا عن قيامهم باطلاق النار على المجنى عليه، كما اعترفوا عن جرائم اغتيال اخرى وجرائم تهديد وابتزاز، وقد عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ – ١ – أ) من قانون العقوبات العراقي”.

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