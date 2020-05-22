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الموسوي: النظام الصحي في العراق سينهار خلال عشرة ايام

أكد مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، اليوم الخميس، ان النظام الصحي في العراق سيشهد انهيارا خلال عشرة ايام المقبلة في حال لم تتخذ الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا إجراءات صارمة.

وأشار في بيان له الى ان الحجر المناطقي ما هو الا “اكذوبة” لن تحقق نتائج على ارض الواقع وهذا ما رصدناه خلال جولاتنا الميدانية في العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة.

وطالب الموسوي بالالتزام باجراءات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي في ظل ازدياد أعداد المصابين والذي ينذر بخطر كبير قد ينهار بسببه النظام الصحي في البلاد باكمله وتخرج الامور عن السيطرة خاصة في العاصمة بغداد.

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