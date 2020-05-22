Posted on by

النزاهة توضح تفاصيل الحكم على قائممقام سامراء

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائممقام قضاء سامراء، مبينةً أن القرار جاء استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “محكمة الجنايات المركزية في الرصافة أصدرت قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن ست سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات” .

وأشارت الدائرة، إلى أن “قرار المحكمة جاء؛ بناءً على المخالفات المرتكبة في صرف مبلغ 24 مليار دينار مخصص لمكافحة الفقر ودعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close