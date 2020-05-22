داخلية كوردستان: خطر كورونا لا يزال قائما

اكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر احمد، اليوم الخميس، ان خطر كورونا لا يزال قائما، مشيرا إلى أن حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر سيكون مشدداً بجميع مدن ومناطق الإقليم .

وقال احمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، “ان خطر كورونا لا يزال قائما في إقليم كوردستان، وان الحكومة ستتخذ الاجراءات الضرورية كافة وبلا تردد لحماية المواطنين”.

وأضاف، “مثلما اشار وزير الصحة خلال حديثه، بحسب الحالات المسجلة مؤخرا في أربيل والسليمانية، يجب علينا اتخاذ مواقف جدية كحكومة وكمواطني إقليم كوردستان للحيلولة دون تفشي هذا الوباء”.

وتابع، “ندعوا مواطنينا للمزيد من التعاون والالتزام، لأن خطر الوباء لا يزال قائماً، ونحن كحكومة إقليم كوردستان قد اتخذنا الاجراءات اللازمة وفي الوقت المناسب وكان هذا سبباً في انتصارنا على الفيروس خلال الفترة الماضية، ولكنا كما اشرنا سابقا، فمشكلة الفيروس لم تنته بعد، ويتم اعلان النصر الحقيقي عليه عندما يتم ايجاد اللقاح الذي سيقضي عليه نهائيا، لذلك وحتى ذلك الحين، نحن بحاجة الى مواصلة تعاون المواطنين والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة”.

وأكد وزير الداخلية، “ان الفيروس لا يزال ينتشر بشكل كبير في المدن العراقية والدول المجاورة، وهناك مخاوف من ازدياد اعداد المصابين بالفيروس في مدن اقليم كوردستان، لذلك نرجوا من جميع المواطنين الالتزام بالحظر الشامل للتجوال الذي سيبدأ مع اول يوم من ايام العيد ولمدة 3 ايام ، ولن يكون هناك اي استثناء من الحظر لا بالعجلات ولا بالسير مشيا على الاقدام “.