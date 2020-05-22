ماء بغداد تحمل الموارد المائية مسؤولية شح الماء في النهروان

حملت مديرية ماء بغداد، الخميس، وزارة الموارد المائية مسؤولية شح الماء في النهروان جنوب شرقي العاصمة.

وقال مدير الماء رعد خيري في بيان إن “المشكلات التي عانينا منها خلال السنوات الثلاث الماضية تكررت الان ومع بداية الشهر الحالي بتوفير كميات الماء الخام اللازمة من قبل وزارة الموارد المائية للأنهار المنصوب عليها محطات سحب المياه للمشاريع والمجمعات التابعة لنا والتي تخدم ناحية النهروان، حيث قامت مديريات الموارد المائية بقطع الماء عن نهر ٩ نيسان الذي يعد المغذي الرئيسي لمشاريعنا”.

واوضح خيري أنه “لدى الاتصال بهم عزوا السبب الى الانقطاعات المستمرة للطاقة من قبل دوائر الكهرباء المعنية مع عدم قدرة دوائر الموارد المائية بتجهيز مولداتها بالوقود الكافي لضمان التشغيل المستمر ولـ ٨ ساعات حسب تعبيرهم”، مشدداً بالقول “اتصلت شخصيا بمحافظ بغداد محمد جابر العطا حيث وجه وبالرغم من الظروف الصعبة الحالية على إسنادهم وتم تجهيز المحطة المعنية بـ ١٠ آلاف لتر من وقود (الكاز) منذ يومين لكننا تفاجأنا اليوم عن قيام محطة الموارد المائية بقطع الماء عن محطة ري ٩ نيسان بذريعة عطل مولداتهم وعدم توفر الكهرباء (الوطنية)”.

واكد مدير ماء محافظة بغداد، ان “الحل الجذري لهذه المشكلات يتمثل بإسراع وزارة الإسكان والإعمار بإنجاز مشروع محطة الحل الدائم واستلامها من قبل مديريتنا واستخدامها لتوفير الماء الخام لمشاريعنا، علما ان الشركة المحال لها العمل تجاوزت المدد القانونية على التعاقد ولم يتم اتخاذ اية إجراءات بحقها”، مشيرا الى ان “الحلول تكمن اما بتشكيل لجان تسريع لإنجاز المشروع او سحبه من الشركة المنفذة وتحويل مبالغه المالية الى الدوائر المتخصصة لإنجازه بأسرع وقت لاسيما وان وزارة الإعمار تمتلك شركات عدة لتنفذ هذا المشروع”.

وتابع خيري ان “الحل الآخر يكمن بان تؤمن مديريات الموارد المائية الكميات الكافية من الماء الخام وتشغيل محطة ٩ نيسان وفي حالة تعذرها فيجب ان توافق على تسليم المحطة الى مديرية ماء محافظة بغداد وإدارتها صيفا، لكن للاسف لم تتم الاستجابة لهذه المطالبة”، منوها أن “أهالي النهروان يعانون من شح الماء وظروف صعبة في ظل انتشار جائحة (كورونا) مما يستلزم تعاون الدوائر المعنية معنا لتقديم الخدمات وتوفير الماء لناحية النهروان”.