مدير نفط البصرة يعلن البدء بحفر اول بئر إنتاجي جديد في حقل مجنون

اعلن مدير عام نفط البصرة احسان عبد الجبار، الخميس، عن البدء بحفر اول بئر إنتاجي جديد في حقل مجنون النفطي.

وقال عبد الجبار في بيان إنه “تم البدء بحفر اول بئر إنتاجي جديد في حقل مجنون النفطي ضمن الادارة الوطنية”، مشيراً الى أن “فعاليات تطوير حقل مجنون النفطي العملاق محل افتخار شركة نفط البصرة بكوادرها الوطنية”.

وأضاف “نحن ملتزمون بالاستمرار في دعم قطاع الصحة في محافظة البصرة في جائحة كورونا”، مؤكداً أن “إمكانيات شركة نفط البصرة مسخرة منذ سنوات لتقليل حجم معاناة المواطنين في مختلف المجالات”.

وتابع عبد الجبار “نسعى لتعظيم العائدات المالية عبر تصدير النفوط ذات القيمة السوقية العالية وكلفة الانتاج القليلة”، مشدداً بالقول “ملتزمون بمقررات أوبك بغية تحقيق توازن السوق وتعظيم الواردات الوطنية”.