مستشار الكاظمي: هناك مشكلة في تأمين رواتب حزيران

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن وجود مشكلة كبيرة في كيفية تأمين الحكومة لرواتب الموظفين الشهر القادم، مشيراً إلى اقتراض الحكومة من ثلاثة مصارف لتأمين رواتب شهر أيار.

وقال صالح في تصريح لوسائل إعلام عراقية، إن «حصيلة الإيرادات لشهر أيار الجاري أقل من 2 ترليون دينار في حين الحاجة إلى أكثر من خمسة ترليونات دينار فقط لتأمين الرواتب عدا مصروفات الدولة الأخرى»، مشيراً إلى أن «الإيرادات غير النفطية قليلة جداً حيث تبلغ حوالي 100 مليار دينار شهرياً».

وذكر أن «الحكومة أمّنت رواتب الشهر الجاري من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية الثلاثة»، مؤكداً «وجود آلية معينة لتأمين الرواتب فقط».

وأكد صالح «وجود مشكلة كبيرة في كيفية تأمين رواتب شهر حزيران، لاسيما وأن إيرادات النفط لشهر أيار ضعيفة جداً»، لافتاً إلى أن «فريق العمل الذي تشكل المالية يعمل على تأمين رواتب شهر حزيران».

مظهر محمد صالح

وكشف صالح عن وجود «إصلاح مالي يتضمن إعادة النظر بالرواتب العالية وبنفس الوقت حماية صغار الموظفين الذي يتقاضون رواتب قليلة مع إمكانية رفعها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رواتب الشهر السادس ستصرف وفق الإصلاح المالي مضافا إلى الإيرادات»، موضحاً أن «الحكومة تستخدم بالوقت الحاضر موازنة تمويل شهري وليس التخصيص».

كما لفت صالح إلى وجود «لجنة عليا للإصلاح المالي والاقتصادي تعمل على إعادة الهندسة المالية العامة في العراق بشكل صحيح ووضعها بضوابط ومعايير جديدة».

وبشأن قانون الموازنة أشار صالح إلى «إمكانية إصدار القانون بعد شهر تموز المقبل لتغطي سنة كاملة مع الاستعداد لموازنة العام المقبل»، مبيناً أن «المعينين الجدد تغطى ورواتبهم إذا كانت أمورهم الإدارية قانونية».