وزارة الهجرة توزع قرابة 12 الف حصة اغاثية للعوائل النازحة في محافظتي اربيل والسليمانية

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين (11805) حصة من المساعدات الاغاثية متمثلة بالغذائية والصحية بين الاسر النازحة في محافظتي اربيل والسليمانية.

وقالت مسؤول قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ان ” ممثلية الوزارة في اربيل وزعت خلال اليومين الماضيين (3885) حصة من المساعدات للنازحين في مركز محافظة اربيل شملت الحصة الواحدة سلة غذائية واخرى صحية وافرشة ارضية ” .

واضافت البزاز ان كادر مكتب الوزارة في محافظة السليمانية وزع خلال الاسبوع المنصرم (7920) حصة من المساعدات بين النازحين تضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية وسلة صحية ، منها (3142) حصة اغاثية وزعت بين النازحين في مركز السليمانية و(1340) حصة للنازحين في ناحيتي بيرمكرون وتاسلوجة فضلا عن توزيع (1000) حصة للنازحين في قضاء كلار وناحية رزكاري الى جانب توزيع (840) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في قضائي رانية وقه لادزه فضلا عن توزيع (758) حصة اغاثية بين العوائل النازحة في ناحيتي خلكان وسورداش التابعتين الى قضاء دوكان