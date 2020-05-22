وزير الصحة: حملات المسح الوبائي ستستمر لأيام العيد في عموم العراق

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس، ان حملات المسح الوبائي ستستمر طيلة ايام العيد في عموم العراق لتطويق فيروس كورونا.

وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “الوزارة أطلقت اكبر عمليات تعفير بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الصناعة وامانة بغداد من اجل تطويق فيروس كورونا المستجد في البلاد”.

وأضاف ان “هنالك المئات من الفرق الطبية متوجه في بغداد لاجراء عمليات المسح الوبائي”، مشيرا الى ان “المناطق التي تم استهدفها هي المناطق التي شهدت اعلى نسبة إصابات في جانبي الكرخ والرصافة، والحملة ستستمر خلال فترة عيد الفطر في كافة مناطق بغداد والمحافظات”.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 153 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 45 حالة في العراق.