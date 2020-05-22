99 شخصية عراقية في بلدان المهجر توقع على

و ثيقة القدس الشريف العراقية فيهم جمع من علماء و كوادر و مثقفي الجالية العراقية في 14 أربعة عشرة دولة فيي :

الإِجْتِمَاعُ التاريحي لِإِصْدَارِ وَثِيقَةِ القُدْسِ, العِرَاقِيَّةُ, عَامَ 2000 فِي لُنْدُنَ, المُنَسِّقُ العَامُّ الدُّكْتُورِ صاحب الحَكِيمُ

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ.

المُقَدَّمَةُ.

تُنَادِي جُمَعٌ مِنْ عُلَمَاءَ وَ كَوَادِرُ وَ مُثَقَّفِي الجَالِيَةُ العِرَاقِيَّةُ فِي بِرِيطَانِيَا لِلبَحْثِ عَنْ مُسْتَقْبَلِ القُدْسِ الشَّرِيفِ إِزَاءَ مُحَاوَلَاتِ إِضْفَاءِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الاِحْتِلَالِ الصِّهْيُونِيِّ لَهَا.. وَ لِكَوْنِ القُدْسِ أُولَى القِبْلَتَيْنِ وَ ثَالِثُ الحَرَمَيْنِ, كَانَ مِنْ الضَرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُ الجَالِيَةِ العِرَاقِيَّةِ فِي بُلْدَانِ المَهْجَرِ, جُزْءً مِنْ المَوْقِفِ المُشْرِفِ لِلأُمَّةِ العَرَبِيَّةِ وَ الإِسْلَامِيَّةِ, وَ مُوَاصَلَةُ العَمَلِ مِنْ أَجْلِ مُقَاوَمَةِ الطُّغْيَانِ الصِّهْيُونِيِّ وَ اِغْتِصَابِهِ الحُقُوقَ الأَسَاسِيَّةَ لِلشَّعْبِ الفِلَسْطِينِيِّ العَرَبِيُّ المُسْلِمُ..

وَ قَدْ عَقْدُ اِجْتِمَاعٍ فِي “مُؤَسَّسَةِ الإِمَامِ الخوئي الخَيْرِيَّةُ” فِي لُنْدُنَ بِتَأْرِيخِ 5 جمادي الأُولَى 1421 ه المُصَادِفُ 6/8/2000, حَضَرَهُ السَّادَةُ وَ المُهْتَمُّونَ, مِنْهُمْ الدُّكْتُورُ إِبْرَاهِيمُ الجعفري وَ الدُّكْتُورُ صَاحَبَ الحَكِيمَ وَ سَمَاحَةُ السَّيِّدِ عَبْدُ المَجِيدُ الخوئي وَ الدُّكْتُورُ عَلَاءُ الجَوَادَي وَ سَمَاحَةُ السَّيِّدِ مُحَمَّدٌ بِحُرٍّ العُلُومُ وَ الدُّكْتُورُ مُوَفَّقٌ الرَّبِيعِيُّ وَ البِرُوفِيسُورُ نُورِي لَطِيفٌ, وَ اِتَّفَقُوا عَلَى اِخْتِيَارِ لِجَنَّةٍ مِنْ بَيْنَهُمْ قَامَتَ بِإِعْدَاِدِ وَ ثيقة القُدْسِ الشَّرِيفِ التَّارِيخِيَّةِ التَّالِيَةِ الَّتِي:

* تَدَيَّنَ الاِحْتِلَالَ الإِسْرَائِيلِيَّ لِلقُدْسِ الشَّرِيفُ..

* وَ تُطَالِبُ الرَّايَ العَالَمِيَّ بِإِنْهَاءِ هَذَا الاِحْتِلَالِ..

* وَ مُنَاشَدَةُ الحُكُومَاتِ العَرَبِيَّةِ وَ الإِسْلَامِيَّةِ اِتِّخَاذَ مَوْقِفٍ مُشْتَرَكٍ لِصَوْنِ كَرَامَةِ الأُمَّةِ..

* وَ تَذْكِيرُ أَبْنَاءِ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ لِأَدَاءٍ وَاجِبٍ الجِهَادِ المُقَدَّسِ..

* مُوَاصَلَةُ مَسِيرَةِ ثُوَّارِ الحِجَارَةِ فِي عُمْقِ فِلَسْطِينَ.. * وَ المُطَالَبَةُ بِعَوْدَةِ جَمِيعِ المُهَجَّرِينَ وَ اللَّاجِئِينَ الفِلَسْطِينِيِّينَ إِلَى دِيَارِهِمْ وَ تَعْوِيضُهُمْ, وَ عَدَمُ تَوْطِينِهِمْ فِي بُلْدَانٍ أُخْرَى كَمَا يَسْعَى نِظَامُ صِدَامِ المُجْرِمِ مِنْ أَجْلِ إِسْكَانِهِمْ فِي العِرَاقِ كَجُزْءٍ مِنْ تَسْوِيَةٍ سِلْمِيَّةٍ لِإِعَادَةِ تَأْهِيلِهِ.. وَ قَدْ وَقَّعَ الوَثِيقَةَ عُلَمَاءُ وَ مُفَكِّرُونَ وَ شَخْصِيَّاتٌ عِلْمِيَّةً وَ سِيَاسِيَّةً فِي المَهَاجِرِ: أسبانيا وَ أُسْتِرَالِيًّا وَ أَلْمَانِيًّا وَ أَمْرِيكَا وَ اِيرْلَنْدَا وَ بِرِيطَانِيًّا وَ الدَّانِمَارْك وَ السُّوَيْد وَ سُوِيسْرَا وَ فِنْلَنْدَا وَ فَرَنْسَا وَ كَنَدَا وَ النِّمْسَا وَ هُولَنْدَا, وَ غَيْرَهَا. مِمَّنْ يُمَثِّلُونَ ضَمِيرَ الأُمَّةِ, وَ اِمْتِدَادُ تَأْرِيخِهَا المُشْرِفِ, وَ لَا تَزَالُ الوَثِيقَةُ مَفْتُوحَةً لِلتَّوْقِيعِ وَ التَّأْيِيدِ.

عَامَ 2000 فِي لُنْدُنَ,

المُنَسِّقُ العَامُّ

#الدُّكْتُورِ_صاحب_الحَكِيمُ

الموقعون :

ابراهيم الجعفري(د) حزب الدعوة الإسلامية / لندن

اسعد الطائي منظمة حقوق الإنسان / فنلندا

افتخار شاكر محسن(د) طبيبة أسنان

اكرم الحكيم أستاذ جامعي/ لندن

ب

بيان الحكيم(د) جمعية الإحسان الخيرية العالمية

ت

تكليف المنشد العشائر العراقية /لندن

ث

ثامر القزاز جمعية رعاية العراقيين/ لندن

ح

حازم الحلي (د) أستاذ جامعي/ نورمبرغ / ألمانيا

حامد البياتي (د) ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ( لندن)

حسناء موسى كاظم (د) مركز الزهراء النسوي/ لندن

حسين الشامي( السيد) المشرف العام على مؤسسة دار الإسلام/لندن

حميد منصور تاجر مهجر / مانجستر

حيدر الصدر مسؤول تجمع أهل البيت ، كاترينة هولم / السويد

حيدر العبادي (د) حزب الدعوة الإسلامية/ لندن

خ

خالد إبراهيم منظمة حقوق الإنسان / دبلن ، إيرلندا

د

* درويش مرادي تاجر كردي فيلي مهجر

ر

رشاد الأنصاري ( الشيخ) مؤسسة الإمام المهدي/ هولندا

رضا جواد تقي الإعتصام المستمر في ساحة الطرف الأغر/ لندن

س

سامي العسكري عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية/ لندن

سامي عزارة المعجون رئيس حركة الإصلاح الوطني/ لندن

سعد جواد ( د) حركة جند الإمام

سلمان السوداني ( الشيخ) أمين سر جماعة العلماء المسلمين في بريطانيا

ش

شمران العجلي (د) أستاذ جامعي / لندن

ص

صاحب الحكيم( د) المنظمة العالمية للحوار العقائدي /الأمم المتحدة

صالح الحكيم ( السيد) عالم دين/ الدانمارك

صفاء محمود ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلاميى في العراق /فيينا

صلاح آل بلال ( الشيخ) المرشد الديني في مؤسسة الإمام الخوئي /لندن

صلاح الخطيب (د) المنظمة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان للدفاع عن الامامية

ض

ضياء الشكرجي(الشيخ) إمام الجمعية الاسلامية العراقية في هامبورغ/المانيا

ع

عادل عبد المهدي مدير مركز الدراسات و التوثيق الإسلامي / فرنسا

عامر الحلو( السيد) مسؤول مركز أهل البيت الثقافي الاسلامي فيينا

عبد الأمير الحسني ناشط في حقوق الإنسان جنيف سويسرا

عبد الأمير عبيس الصباح لواء ركن متقاعد معارض عراقي مستقل

عبد الباقي الخزرجي(د) أستاذ جامعي و باحث جنيف /سويسرا

عبد الجبار شرارة(د) الشيخ استاذ جامعي مرشد ديني بمركز أهل البيت الاسلامي سيدني/ استراليا

عبد الحميد النجدي(د) أستاذ جامعي/ لندن

عبد الرحيم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء مدير مالي/ سويسرا

عبد الزهراء البندر (د) استاذ بجامعة بغداد سابقا

عبد الصاحب الموسوي رئيس مركز البحوث الاسلامية مونتريال / كندا

عبد المحسن عباس(د) طبيب اختصاص / شرق لندن

عبد المنعم حسن(د) كاتب إسلامي / لندن

عدنان الكليدار(د) معارض عراقي إسلامي

عصام عجينة(د) مؤسسة النور/ بريطانيا

علاء الجوادي(د) مديرمعهد الدراسات العربية و الاسلامية / لندن

علاء الهاشمي مهندس /هامبورغ ألمانيا

علاء حسين مسؤول منظمة حقوق الإنسان في العراق/ هولندا

علي الأوسي(د) استاذ جامعي

علي الحسيني(د) طبيب إستشاري بمستشفى ويست مدل سيكس/لندن

*علي العضاض باحث إسلامي و ناشط في حقوق الإنسان/ جنيف سويسرا

علي علاوي(د) رجل أعمال

عيسى حسين الحسني تاجر/ جزيرة ملقا

غ

غالب الشابندر مفكر عراقي/ مالمو السويد

ف

فائزة صادق صيدلانية

فاضل الحسيني الميلاني(د)( السيد) عميد كلية الشريعة/ لندن

فاضل الخطيب( الشيخ) خطيب/ لندن

فاضل السهلاني( الشيخ) المتحدث الرسمي باسم مجلس علماء المسلمين الشيعة بشمال أمريكا

فردوس الموسوي مركز الزهراء/ لندن

فريال العطية التجمع النسائي العراقي / لندن

ق

* قاسم السهلاني كاتب إسلامي عراقي/ لندن

ك

كاظم السيد جواد شبر تاجر إبن الشهيد /مدريد اسبانيا

كامل أبو رغيف(د) باحث إسلامي

كمال البصري المجلس الاسلامي للجالية العراقية/ بريطانيا

كمال الخزعلي(د) طبيب/ لندن

م

* محمد الحكيمي أستاذ جامعي

محمد الموسوي( السيد) أمين عام رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية

محمد باقر الناصري( الشيخ) أمين عام حركة العلماء المجاهدين في العراق/ لندن

* محمد بحر العلوم (د)( السيد) أمين عام مركز أهل البيت الإسلامي/ لندن

* محمد زكي السويج ( السيد)المرشد الديني في هيوستن/ أمريكا

محمد سعيد الطريحي أكاديمية الكوفة/ هولندا

* محمد صادق العدناني( بروفيسور) شاعر طبيب و أستاذ جامعي/ لندن

محمد عبد الجبارحركة الكوادر الإسلامية العراقية / لندن

محمد علاوي رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية

* محمد علي الشهرستاني رئيس مجلس أمناء الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية/ لندن

محمد مهدي الخالصي( الشيخ) العضو العراقي في المجلس العالمي لامناء القدس بيروت

محمد مهدي هاشم حركة جند الإمام / لندن

مرتضى القزويني( السيد) المرشد الديني لمؤسسة الامام الصادق/ لوس انجلس أمريكا

مصطفى الموسوي( السيد) المرشد الديني للمركز الثقافي الاسلامي/ لوس انجلس أمريكا

مصطفى الموسوي ممثل حركة الوفاق الاسلامي في لندن

مصطفى حبيب حركة الكوادر الاسلامية العراقية/لندن

مضر الحلو( السيد) عالم دين و باحث اسلامي

منير الطريحي( الشيخ) عالم دين/لندن

موفق الربيعي (د) الهيئة الاسلامية العالمية/لندن

ن

نادر أحمد استاذ جامعي و باحث علمي في جامعة هدرسفيلد سابقا/ بريطانيا

نبيل علوان( الشيخ) عالم دين حسينية خدام الحسين/ الدانمارك

* نجاح كاظم (د) أستاذ جامعة

نزار الحيدري( د) طبيب/بريطانيا

نشأت أحمد ممثل الإتحاد الإسلامي لتركمان العراق/ لندن

نعم علاوي جمعية الإحسان الخيرية العالمية

هـ

هشام الحسني(د) طبيب أطفال

هشام الحسيني ( الشيخ) مرشد مركز كربلاء الإسلامي/ديربورن ميشغان أمريكا

هناء الجنابي مدافعة عن اللاجئين /بريطانيا

و

وليد الحلي(د) أستاذ زائر بجامعة شمال لندن

ي

يوسف الناصري( الشيخ) رجل دين معارض عراقي.

صورة الحرم القدسي

* في عام 1005 قبل الميلاد فتح الملك داوود مدينة القدس وجعلها عاصمة.

* في عام 70 قبل الميلاد دمرالرومان مدينة القدس وطردوا اليهود منها.

* في عام 638 ميلادية فتح المسلمون مدينة القدس الشريف.

* في عام 1099 ميلادية إحتل الصليبيون المدينة.

* في عام 1256 ميلادية فرض المماليك سيطرتهم على المدينة.

* في عام 1516 أصبحت مدينة القدس تحت السيادة العثمانية.

* في عام 1917 إحتل البريطانيون مدينة القدس.

* في عام 1948 إحتل اليهود الشطر الغربي من المدينة.

* في عام 1976 إحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من مدينة القدس.

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#الدكتور_صاحب_الحكيم

1431 هـ 2000 م