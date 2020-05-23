الخارجية النيابية تعلق على زيارة علاوي للسعودية: تستطيع تقديم الكثير

اعتبر عضو في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الجمعة، أن زيارة وزير المالية علي علاوي الى المملكة العربية السعودية جزء من من ملف تقوية علاقات العراق مع دول الجوار، فيما اشار الى ان السعودية دولة غنية وذات ثقل في المنطقة تستطيع ان تقدم الكثير للعراق.

وقال النائب مثنى امين ان “هناك العديد من الازمات التي يمر بها العراق على كافة الاصعدة، كالازمة الاقتصادية وازمة النفط ووباء كورونا، اضافة الى تجدد هجمات بعض خلايا داعش الارهابية، ناهيك عن الازمات السياسية التي عصفت بالبلد وجعلته في فراغ اداري”، مبينا أن “الحكومة بدات تتعافى شيئا فشيئا، ويعتبر ملف تقوية العلاقات مع جيران العراق هو امر مهم وضروري في هذه المرحلة”.

واضاف امين، ان “العربية السعودية دولة ذات ثقل واهمية بالمنطقة وهي دولة كبيرة وغنية وتستطيع ان تقدم الكثير للعراق، ولها صلة مباشرة بقضية انخفاض اسعار النفط عالميا، بالتالي فان التحرك عليها لمناقشة ملف النفط هو شئ ضروري”، لافتا الى ان “هناك ملفات اخرى عديدة ومهمة ولا نعلم هل سيتم طرحها ام لا، خلال زيارة وزير المالية الى السعودية، كقضية امدادات الغاز والكهرباء كبديل عن الامدادات القادمة من ايران نتيجة للضغوط الامريكية ومن الممكن ان تقدم لنا اسعار افضل في قضية استيراد الغاز والكهرباء”.

واكد امين، ان “العراق معني بقوة بمواجهة الازمات التي تعصف بالمنطقة والتي نعتقد ان اي واحدة منها كفيلة بتسبب الاذى لاي دولة بشكل عميق”، مشددا على ان “مصلحة العراق هي المصلحة الاهم لدينا ونبحث بكل قوة عن اسواق تعطينا ما نحتاج بنفس الامكانية وباسعار ارخص وانسب، وعلينا البحث عن الدعم ومصالحنا من اي مكان كان لتجاوز الازمات الحالية”.

وأوفد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير المالية علي علاوي إلى السعودية لبحث عدد من الملفات.

وبحسب تقارير رسمية، فأن علاوي سيبحث في السعودية العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار.