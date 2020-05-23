الرئيس بارزاني يهنئ مسلمي كوردستان والعراق والعالم بعيد الفطر

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نوجه أحر التهاني إلى مسلمي العالم والعراق عامة ومسلمي كوردستان بشكل خاص. كما نهنىء عوائل الشهداء الكرام وبيشمركة كوردستان الأبطال، وجميع منتسبي المؤسسات الأمنية والصحية في كوردستان وكافة الجهات ذات العلاقة التي بذلت الكثير من الجهود وسهرت الليالي خلال الأشهر السابقة من أجل حماية سلامة المواطنين».

أضاف الزعيم الكوردي «بسبب وباء كورونا والأزمات السياسية في العراق وسوء الأوضاع الإقتصادية المحلية والعالمية، يمر إقليم كوردستان، للأسف الشديد، بأوضاع حساسة وغير طبيعية ويواجه تحديات جديدة. لذلك ننتهز فرصة عيد الفطر المبارك لندعو الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، لأن يكونوا في مستوى تحمل المسؤوليات القومية والوطنية وأن يختاروا طريق الوئام والتآخي ووحدة الصف في سبيل مواجهة التحديات وتجاوز المرحلة الحالية غير الطبيعية».

كما دعا الرئيس بارزاني «جميع الجهات السياسية الى التضامن فيما بينهم والعمل في سبيل معالجة مشكلات المواطنين وإزالة العقبات والعراقيل أمام شعب كوردستان، بدلاً من محاولة صنع الخلافات البينية وإسقاط الآخرين. علماً أن شعب كوردستان ينتظر ذلك بشغف منهم، ولأنه على يقين بأن كافة مكتسبات شعب كوردستان تحققت وتجسدت في ظل وحدة الصف والشعور بالمسؤولية. ونحن على ثقة بأن شعب كوردستان، وبالاتكال على الله العظيم سيتجاوز بشموخ كافة المصاعب والأزمات».

وختم الزعيم الكوردي تهنئته بالقول: «بهذه المناسبة المباركة، نتمنى السعادة والسرور لعموم المواطنين الأعزاء في كوردستان، ونبتهل إلى الله العظيم أن يتقبل عبادات وصيام جميع المسلمين، وأن يصبح هذا العيد مناسبة لانتهاء الإرهاب والمعاناة وعودة الأمان والهدوء إلى الإنسانية جمعاء».