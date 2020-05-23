الكاظمي يبحث مع بومبيو التحضيرات للبدء بالحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحضيرات للبدء بالحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين”.

وأضاف أن “الكاظمي ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار النفط، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي، وسبل معالجة تداعيات ذلك”، مبيناً أن “الجانبين بحثا أيضاً التحضيرات للبدء بالحوار الإستراتيجي بين البلدين”.