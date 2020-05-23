خبر دفن صالح كامل يثير نقمة عارمة ضد صحيفة سعودية

فتح نشطاء نار انتقادات لاذعة ضد صحيفة مكة السعودية، بسبب تغطيتها لخبر دفن رجل الأعمال الراحل صالح كامل، ونشرها أن قبره يجاور خديجة، الأمر الذي رأى فيه هؤلاء أنه يسيء لأم المؤمنين.

وعنونت الصحيفة التي ترأس الراحل مجلس إدارتها حتى وفاته، خبر دفنه قائلة “صالح كامل يجاور أم المؤمنين خديجة ليلة الـ 27 من رمضان”، وهو ما أثار حفيظة واستنكار طيف واسع من السعوديين، الذين شهروا سيوف إداناتهم لذلك العنوان بسبب اعتبارهم أن الصحيفة “ساوت” بين رجل الأعمال الراحل والسيدة خديجة، على حد تعبير بعضهم.

هنيئًا لك يا شيخ صالح.. بجوار السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام.

وقالت الصحيفة في خبرها إن جثمان رجل الأعمال ووري الثرى في المعلاة بالقرب من سور أم المؤمنين السيدة خديجة، رضي الله عنها، لكن ناشطين اتهموا الصحيفة بتعمد اللجوء لتمجيد الراحل صالح كامل حتى بعد وفاته.

لاحول ولاقوة إلا بالله العظيم

والله ماعاد بقي الا تصلون وتسلمون عليه وتكمل . ومن يكون صالح كامل حتى يقارن بأم المؤمنين خديجه وانه دفن بجوارها عنوان يعتبر سقطه في حق صحيفه اقترن اسمها بأم القرى مكة المكرمه. وشتان بين أم المؤمنين وبين من جاورها وحسبنا الله ونعم الوكيل.