“داعش” يحرق مزرعة للحنطة ويزرع طريقها بالعبوات والحشد يتدخل

اقدم عناصر من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي، السبت، على اضرام النار في مزرعة للحنطة وزرع طريقها بالعبوات الناسفة لمنع وصول فرق الإطفاء بمحافظة كركوك، فيما بادر الحشد الشعبي الى تطهير الطريق وإزالة العبوات.

وقال بيان لاعلام الحشد إن عناصر من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي اقدموا، اليوم، على اضرام النار في مزرعة للحنطة في قاطع الحميرة بين تازة وناحية الرشاد وزرع طريقها بالعبوات الناسفة لعرقلة وصول فرق الإطفاء.

وأضاف، أن الجهد الهندسي للواء 16 بالحشد الشعبي بادر الى تطهير الطريق وإزالة العبوات الناسفة.