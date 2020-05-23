سوق العراق للأوراق المالية يتداول ٢ مليار سهم وبقيمة تجاوزت ملياري دينار

أعلن سوق العراق للاوراق المالية، تنظيم ثلاث جلسات تداول في السوق النظامي والسوق الثاني، الأسبوع الماضي، مبينا أن عدد الاسهم المتداولة (2.405) مليار سهم ليرتفع بنسبة (15.8%) قياسا بالاسبوع الذي قبله.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان إن “عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت (104) شركة مساهمة، منها (58) شركة مدرجة في السوق النظامي و(45) شركة مدرجة في السوق الثاني حيث تداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (32) شركة في السوق النظامي و(4) شركات في السوق الثاني فيما لم تتداول خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (45) شركة وبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول (22) شركة”.

وتابع عبد السلام ان “عدد الاسهم المدرجة في السوق بلغ (12.288) ترليون سهم وفي الأسبوع الماضي بلغ عدد الاسهم المتداولة (2.405) مليار سهم ليرتفع بنسبة (15.8%) قياسا بالاسبوع الذي قبله، وبلغت قيمة الاسهم المتداولة (2.788) مليار دينار لترتفع هي الأخرى بنسبة (24.9%) قياسا بالاسبوع الذي قبله.”

ولفت الى أن “مؤشر السوقISX 60 في أخر جلسة من الاسبوع الماضي أقفل بـ (424.67) نقطة لينخفض المؤشر بنسبة (0.9%) عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على (428.57) نقطة.”

وعن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية بين عبد السلام ان “عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ (246) مليون سهم بقيمة بلغت (218) مليون دينار من خلال تنفيذ (131) صفقة على أسهم (4) شركات فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي (419) مليون سهم بقيمة بلغت (494) مليون دينار من خلال تنفيذ (250) صفقة على أسهم (6) شركات”. ا