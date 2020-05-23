سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان ظاهرة ترامب هي اسوأ ظاهرة في التاريخ الانساني الحديث …زز

سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان ظاهرة ترامب هي اسوأ ظاهرة في التاريخ الانساني الحديث ويجب التصدي لاجراءات هذه الادارة الشريرة التي تتفنن في استهدافها للشعوب المقهورة والمظلومة ”

القدس – شارك سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في ندوة الكترونية دعت اليها منظمة العدالة والسلام السويدية حيث شارك عدد من رجال الدين ودعاة حقوق الانسان من مختلف ارجاء العالم وقد وجه سيادة المطران كلمته من القدس موجها التحية لهذه المنظمة الحقوقية الانسانية التي تنادي دوما بالعدالة والحرية والسلام وتناهض مظاهر العنصرية والكراهية ايا كان شكلها وايا كان لونها.

لقد عانت البشرية بأسرها من وباء الكورونا والذي نتمنى ان يختفي من عالمنا لكي تتوقف هذه المعاناة التي المت بالبشرية كلها وفي سائر اصقاع العالم ومن القدس نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع كافة اولئك الذين اصيبوا ونعزي ذوي اولئك الذين فقدوا حياتهم .

عندنا علامات استفهام كثيرة حول جائحة الكورونا نترك لذوي الاختصاص ان يبحثوا وان يعلنوا استنتجاتهم ، ولكن عندي قناعة بأن هذه المسألة ليست بريئة وهي مخطط اوجده اشخاص تخلوا عن انسانيتهم وتجردوا عن كل قيمة اخلاقية او روحية وهدفهم هو نقل البشرية كلها الى مرحلة جديدة تنسجم ومصالحهم ومصالح واجندات الاقوياء والجبابرة في عالمنا .

يجب علينا ان نكون يقظين ففي الوقت الذي فيه نواجه هذه الجائحة لا يجوز بأي شكل من الاشكال ان نسمح لاية جهة سياسية في هذا العالم بأن تستغلها لاغراض لا انسانية ولا اخلاقية ولا حضارية ولا يجوز السماح لاولئك الذين يدعون انهم قادة العالم بأن يقودوا هذا العالم وفق اجنداتهم واهوائهم وبرامجهم .

يجب علينا ان نتصدى للاعمال الشريرة المبيتة الخبيثة التي تعد سرا ولربما سيأتي اليوم الذي ستخرج فيه الى العلن .

لا ننكر وجود وباء الكورونا ولا ننكر وجود فيروس خطير انتشر في عالمنا ولكن عندنا علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع وعندنا شكوك بأن يكون هذا الامر مفتعل لغرض في نفس يعقوب بهدف تدمير الكثير من القيم والمبادىء الاخلاقية والانسانية في عالمنا .

من الاهمية بمكان ان نكون يقظين لمرحلة ما بعد الكورونا اذ لا يجوز ان نسمح لاي احد في هذا العالم ان يستغل هذا الوباء لتمرير اجندات سياسية استعمارية لا تنسجم وقيمنا الاخلاقية الروحية والانسانية .

نحن معكم في سعيكم الرافض للعنصرية والتطرف والكراهية ونتمنى منكم ان تلتفتوا الى فلسطين وشعبها المظلوم الذي يعاني الامرين نتيجة الظلم التاريخي الذي عانى ومازال يعاني منه .

كما ونتمنى من المؤسسات الحقوقية والانسانية في عالمنا بان ترفض “قانون قيصر” الامريكي الجديد الذي هدفه تجويع الشعب السوري وتمرير سيناريو لا يختلف عما حل بالعراق قبل سنوات .

ان هذا القانون الامريكي الشرير سوف يؤدي الى مزيد من المآسي الانسانية في سوريا الشقيقة ومن واجبنا جميعا ان نرفض هذا القانون وان نناهضه لان تداعياته ستكون كارثية على الشعب السوري .

معا وسويا يجب ان نتصدى لهذا القانون الشرير الذي صدر بعيدا عن الاضواء في ظل جائحة كورونا وهذا يدل على الوجه القبيح للادارة الامريكية الشريرة التي تتفنن في قهر الشعوب واذلالها وتدمير بلداننا .

يقولون ان امريكا هي اكبر قوة في العالم وانا اقول بأن في امريكا هنالك اكبر نظام شرير في العالم والشر الذي يصدر عن الادارة الامريكية من واجبنا ان نتصدى له ونناشد ونطالب اصدقاءنا المثقفين والحقوقيين والاكاديميين والاعلاميين في امريكا ايضا بأن يتصدوا لهذا القانون الجائر البعيد كل البعد عن القيم الاخلاقية والانسانية والحضارية.

ان ادارة ترامب التي اعلنت عن صفقة القرن المشؤومة واعلنت عن مدينة القدس بأنها عاصمة لاسرائيل حيث ان من لا يملك يقدم الى من لا يستحق هي التي تقر اليوم قانون قيصر الذي هدفه تجويع واذلال الشعب السوري .

ان مناهضة السياسة الامريكية العدوانية الشريرة انما هو واجب اخلاقي وانساني على كل دعاة حقوق الانسان في العالم ، فادارة ترامب هي اخطر ظاهرة موجودة في العالم وهي تهدد امريكا ذاتها كما انها تهدد العالم بأسره .