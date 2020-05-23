محافظ نينوى يصدر بياناً حول استقالته من منصبه

نفى محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم السبت، بشكل قاطع الانباء والشائعات التي تحدثت عن تقديمه للاستقالة من منصبه.

وقال الجبوري في بيان إن “المنصب هو تكليف وامانة أساسها خدمة أهالي المحافظة”، مؤكدا أن “اهتمامه ينصب على استئناف المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تنفيذ أكثر من 400 مشروع على الأرض بالإضافة لتواصله مع العديد من المنظمات لغرض تفعيل عملها في المحافظة”.

وأشار محافظ نينوى إلى “اتفاق جرى مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي لتخفيف شروط استلام محاصيل الفلاحين والعمل على توسيع أماكن استلام المحاصيل واستيعابها”.

وأعرب الجبوري عن امله أن “تؤدي هذه الإجراءات الى حل العديد من المشاكل التي تعاني منها المحافظة”.

وأوردت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق خبرا عن تقديم محافظ نينوى نجم الجبوري، استقالته من منصبه.