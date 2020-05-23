مناجاةٌ للعيد زمن التّردِّي

عبد الله ضراب الجزائري

بمناسبة العيد اهدي القصيدة الى الامة الاسلامية الداّمية الغاوية

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أقبلتَ يا عيدُ والأوداج شاخبةٌ … قد قطَّعتها يدُ الأعداء والخونهْ

أقبلتَ يا عيدُ والأكبادُ راعشة ٌ … قد أرجفتها أراجيفٌ من الجُبَنَا

أقبلت يا عيد والألباب داميةٌ … فالكون يبكي دماءً من تعاستِنا

نشقى ونُخزى ونُردى كلَّ ثانيةٍ … كأنما ألبستْ أيَّامُنا حَزَنا

فالأرض تُقسم أعراشا مُدجَّنةً … والدِّين أضحى بمكرِ المعتدي فِتنَا

والعرض يُذبح في الدنيا علانية ً… والكفرُ يطغى فما ابقي لنا وطناَ

والحبُّ يهتزُّ في الألباب من جشعٍ … والكره بات لنا في أرضنا كفناَ

والشَّعب يعبث مبهورا بجالدهِ … إلى دعاة الخنا والكفر قد رَكناَ

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يا عيدُ هل جئت بالجدوى أم انتحرتْ … جدوى العروبة واندكَّ الأمان هنا

لا .. لا .. فان كتاب الله مدرسة ٌ… اذا حضنَّاه بالالباب ينقذنا

لا .. لا.. فإنَّ الهدى والحقَّ جوهرةٌ … تمحو أشعَّتها الأوضارَ والمِحناَ

الدَّرب أوضح من شمس مشعشعةٍ … فلنلزم الذِّكرَ والآثار والسُّنناَ

ولنبعث الطُّهرَ في دنيا مدنَّسةٍ … ولنبعث العزَّ بالإيمان والسَّكناَ

ولنبعث الأمَّة الكبرى موحَّدةً … إنِّي أرى النَّصر بالتَّوحيد مُرتهناَ

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يا أيّها العيدُ ساء الجيلُ معذرةً … ما في رماد الدُّعاة الطامعين سَناَ

قد أتلفوا بالهوى والشُّرْه أمَّتهمْ … وحوَّلوا منبع النُّورِ العزيز وَنَى

كُرْهٌ وَشُرْهٌ وأطماعٌ وأمزجةٌ … حمقى أحالت حياة المسلمين فناَ

يُداهنون عروش الذلِّ في ضعة …عدُّوا المعارفَ شاراتٍ تُرى ومُنَى

إذا تهاوى رجالُ العلم في شُبَهٍ … فمن يُحرِّرُ بالإسلام أمَّتنا ؟؟؟

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يا أمَّة النُّور عهدُ الله يطلبنا … الله خالقنا والله غايتنا

هل تذكرين نبيَّ الله مُعتمداً … على العزيز وقد حلَّ الأذى ودَنَا

إذ قال في ثقةٍ قصوى لصاحبه … والخطبُ مقتربٌ : ربُّ الورى معنا

ربُّ الورى معنا دوما وينصرنا … إذا لزمنا كتاب النُّور والسُّننَا

ربُّ الورى معنا يحمي الهدى فثقوا … مستقبل الأرض رغم الكافرين لنا