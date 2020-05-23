نائب: احزاب تاجرت بالدماء رفعت شعارات ايران وحملت صورا لشخصيات لاترتبط بالعراق

انتقد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الجمعة، قيام بعض الاحزاب المتاجرة بالدماء والقضايا العربية برفع صور تتناغم مع شعارات ايران وحملت صورا لشخصيات لا ترتبط بالعراق، فيما شدد ان ديالى محافظة عراقية وليست تابعة لفلسطين او ايران.

وقال الدهلكي في بيان ان “شوارع ديالى وخاصة تقاطع القدس تم ملاها بلافتات تحمل صور لشخصيات ايرانية وبمناسبة ليست من المناسبات المعتمده من الحكومة العراقية”، مبينا ان “بعض الاحزاب المتاجرة بالدماء والقضايا العربية قامت برفع صور تتناغم مع شعارات ايران في ما يسمى يوم القدس وتحمل صور لشخصيات لا ترتبط ب‍العراق بشئ من قريب او بعيد”.

واستغرب الدهلكي من “التطبيل خلف تلك الشخصيات الايرانية رغم ان العراق كان اول من تصدى لقضية فلسطين قولا وفعلا وليس مجرد شعارات تحت ستار مذهبي لمد نفوذه بهذه المنطقه او تلك”، مشيرا الى “اننا لم نرى ايران يوما اصدرت اوامر لاطلاق صاروخ او حتى رصاصة على اسرائيل بل كانت وما زالت تزرع الفتن في العراق وباقي الدول العربية تحت عناوين وذرائع مختلفة”.

وتابع الدهلكي ان “المطبلين خلف تلك الشعارات، كان الاجدر بهم حفظ كرامة وثروات بلدهم واستقلاليته، وانصاف الشباب ومنحهم بصيص امل في مستقبلهم ومستقبل اطفالهم في العراق”، مؤكدا “اهمية ان يكون لرئاسة الوزراء موقف واضح من رفع تلك الصور من طبول ايران، لان العراق للعراقيين وليس لمافيات منقادة وممولة من دولة لم ولن تريد الخير للعراق ولا حتى ل‍فلسطين”.

وشدد على ان “ديالى محافظة عراقية وليست تابعة ل‍فلسطين او ايران كي يتم ملأ شوارعها بتلك الصور”.

يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.