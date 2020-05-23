نائب: حكومة الكاظمي لن تنجح الا في هذه الحالة

اكد عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب علاء الربيعي، ان اي نجاح لحكومة الكاظمي لن يتحقق الا بمعالجة الفشل والنهوض بواقع الخدمات المنهار اصلا، متهما أمانة بغداد “بالاخفاق” في تقليل معاناة البغداديين.

وقال الربيعي في بيان ان “مشكلة الخدمات تحولت بمرور الزمن الى معضلة بنيوية في جسد الدولة العراقية، لانها على تماس مباشر بحياة العراقيين، ولكون الحكومات السابقة لم تولي هذا الملف الاهتمام المطلوب”، مبينا ان “هذا الامر أدى الى تراجع البنى التحتية في جميع المجالات وفاقم من مستوى التدني في تقديم الخدمة المطلوبة، واي نجاح لحكومة مصطفى الكاظمي لن يتحقق الا بمعالجة الفشل والنهوض بواقع الخدمات المنهار اصلا”.

واضاف النائب عن محافظة بغداد، ان “محافظة وأمانة بغداد كان بامكانها تغير واقع العاصمة لو عملت بشكل صحيح حتى في ظل الظروف الاستثنائية، لكن انشغال مسؤوليها بعقد الصفقات الشخصية، أدى الى انهيار تلك المؤسسات التي باتت بحاجة لمعالجات جذرية وفورية”، مشددا على ان “لجنة الخدمات النيابية شكلت لجنة للوقوف على المشاريع المتوقفة والمتلكئة لمحاسبة المقصرين ومحاولة اعادة العمل بها بأسرع وقت ممكن”.

وطالب الربيعي، حكومة الكاظمي “بإجراء إصلاحات جذرية في هيكل المؤسسات الخدمية وعلى رأسها أمانة بغداد التي أخفقت في تقليل معاناة البغدادين وأخذ الفساد ينخر جسدها البالي من خلال وجود بعض المسؤولين المعروفين بفسادهم وفشلهم في تقديم الخدمة”، داعياً الى “فتح جميع الملفات المتعلقة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة بسبب فساد بعض الشخصيات المتنفذة في محافظة بغداد وأمانتها التي تحولت جزء من بلدياتها الى مافيات فساد علنية”.