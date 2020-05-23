نائب: مجلس النواب يغرق في “سبات تام” رغم أوضاع البلد الخطيرة

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، السبت، مجلس النواب الى القيام بواجباته وعدم التراخي غير المبرر، مشيرا الى أن المجلس في حالة “سبات” رغم أوضاع البلاد الخطيرة.

وقال الشمري، في بيان إن “البرلمان ومنذ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في 7 من الشهر الحالي وهو في سبات تام رغم ما يمر به البلد من أوضاع سياسية وأمنية وصحية واقتصادية”.

واضاف الشمري ان “الأوضاع لا تحتمل كل هذا السبات خاصة وأن الحكومة وباول جلسة لها قررت الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب والامور الأساسية وهذا يتطلب تشريعا برلمانيا سريعا”. مبينا أن “الجميع كان ينتظر الدعوة لجلسة من أجل ذلك ولكن دون جدوى”.

واوضح ان “الظروف الطارئة الأخرى كتفشي فايروس كورونا وعودة داعش بعملياته الإرهابية وحرق الأراضي الزراعية والتأثير السلبي لبدء تركيا ملء لسد اليسو كانت تتطلب عقد جلسة ينتظرها الشعب لمعرفة رأي وعمل ممثليه تجاه هذه التطورات”.

واعتبر الشمري أن “هذا السبات النيابي لا يخدم دور السلطة التشريعية في المسار الشعبي والسياسي”، محذرا من أن “تاثيراته السلبية ستكون ضعفا لدوره في واقع البلد”.