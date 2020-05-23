وزارة الهجرة توزع اكثر من 36 الف حصة من المساعدات للعوائل النازحة الساكنة في المخيمات…

وخارج المخيمات بمحافظة دهوك

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (36038) حصة من المواد الاغاثية بين النازحين المتواجدين في المخيمات وخارج المخيمات بمحافظة دهوك.

وذكرت مسؤول محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ” ان كادر فرع الوزارة في المحافظة وزع في الاسبوع المنصرم (36038) حصة من المساعدات على النازحين تمثلت بالسلات الغذائية والسلات الصحية سبقها توزيع مادة النفط الابيض ” .

واوضحت البزاز ان هذه المساعدات التي قدمتها الوزارة تمثلت (11152) حصة اغاثية للنازحين في مخيم آسيان و(6928) حصة اغاثية بين النازحين في مخيم مام رشان و( 6368) حصة اغاثية للنازحين في مخيم شاريا ، فضلا عن توزيع (5732) حصة اغاثية للنازحين في مخيم خانكي اضافة الى توزيع ( 3830) للاسر النازحة في مخيمي شيخان ومامليان ، مشيرة الى ان كادر الفرع وزع ايضا (1600) حصة اغاثية للاسر النازحة والساكنة في مركز قضاء عقرة الى جانب توزيعه ( 382) حصة اغاثية للعوائل النازحة والساكنة في ناحية قصروك .