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البصرة تعلن 5 اصابات جديدة بكورونا والتراكمي 747

أعلنت دائرة صحة البصرة (اقصى الجنوب) ، اليوم الاحد ، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان  ان ” عدد الحالات الموجبة ( المصابة ) الجديدة بلغ 5 ، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء حديثاً 77 ، وعدد الحالات الموجبة التراكمية 747″.

كما اشار البيان الى ان ” العدد التراكمي بعد الموقف الوبائي اليوم بلغ 18 حالة وفاة و 578 حالة شفاء + 7 حالات حرجة في العناية المركزة  وعلى الاوكسجين ماسك  فقط + 144حالة مستقرة قيد العلاج”.

هذا فيما كانت خلية الازمة في البصرة، أكدت اليوم الاحد، عن تماثل 77 حالة للشفاء .

وذكر رئيس الخلية المحافظ اسعد العيداني في بيان، ان “الموقف الوبائي لهذا اليوم اظهر تسجيل 5 اصابات جديدة وتماثل 77 حالة للشفاء”.

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