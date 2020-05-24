الحشد الشعبي يحرق مضافة لـ “داعش” جنوب مدينة سامراء

عثرت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأحد، على مضافة تابعة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء المقدسة خارج قاطع المسؤولية .

وقال بيان لاعلام الحشد إن قيادة قاطع العمليات أوعزت بتنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة الفرحاتية بعد ورود معلومات استخباراتية إلى اللواء ٣١٥ بالحشد الشعبي كشفت عن تواجد لعناصر من داعش الإرهابي في تلك المنطقة .

وأضاف، أن قوة من طوارئ اللواء ٣١٥ والحركات والاستخبارات والهندسة والاتصالات بالإضافة إلى الإسناد قامت بعملية الدهم والتفتيش حيث تم العثور على مضافة يستغلها عناصر العدو الداعشي واحراقها بعد ان لاذوا بالفرار .