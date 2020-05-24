السعودية تقرر إعادة سفيرها إلى العراق رغبة بتعزيز العلاقات في كل المجالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لمبعوث رئيس الوزراء العراقي وزير المالية والنفط بالوكالة علي علاوي، حرص المملكة على وحدة العراق وأهمية التعاون مع حكومته الجديدة.

وعبر وزير الخارجية السعودي عن “دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره والتصدي للإرهاب”، مشيرا إلى أن “السعودية تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيدا عن التدخلات الأجنبية”.

وأشار إلى أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي أنشئ بتوجيهات من قيادة المملكة كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح أن توجيهات من القيادة صدرت بعودة سفير السعودية لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

واجتمع علاوي مع عدد من المسؤولين في الحكومة السعودية وناقش معهم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى جديد ما يعود على البلدين بالفائدة المشتركة.

وشهدت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، تطورات إيجابية ملحوظة، منها نمو التبادل التجاري، وفتح خطوط الطيران وافتتاح القسم القنصلي، والموافقة على افتتاح ملحقية تجارية في بغداد.

المصدر: “عكاظ”