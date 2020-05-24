الصحة تسجل 308 إصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، عن تسجيل اعلى نسبة اصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في العراق بعدد وصل الى 308 اصابة، اغلبها في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٣٠٨) إصابة موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة ١٧٩ (بينها 103 في مدينة الصدر)، بغداد/ الكرخ: ٩٤، مدينة الطب: ١، البصرة: ٦، النجف: ١، السليمانية: ٧، اربيل: ١، دهوك: ١، ديالى: ٣، كربلاء: ٣، المثنى: ٥، واسط: ٦، صلاح الدين: ١”، فيما بلغت اعداد المتشافين ٥٣ حالة.

واوضحت الوزارة ان الوفيات الجديدة ٥ حالات موزعة (3) حالات في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب. ولفتت الى ان “مجموع الإصابات ٤٢٧٢، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٨٥، وعدد الراقدين الكلي ١٥٣٥، فيما بلغ مجموع الوفيات 152”.