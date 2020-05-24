القبض على لاعب المواي تاي السابق توفيق الجبوري بتهمة انتحال الصفة والتزوير

تمكنت القوات الأمنية العراقية، من القاء القبض على لاعب المواي تاي السابق توفيق عدنان عبد الجبوري مساء اليوم في منزله بعد صدور مذكرة القاء قبض بحقه وفق المادة 2/295 وبدلالة المادة 298 ق.ع ( انتحال صفة وتزوير بأوراق رسمية) وذلك بعد توقيعه على محضر كتاب رسمي والتزوير في أوراق رسمية.

وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان ان “من اهم اولياتنا عند تسلمنا قيادة الاتحاد العراقي هي محاسبة المقصرين والقضاء على الفساد وتقديم من تسبب بذلك الى هيئة النزاهة، مبينا انهم قدموا شكوى رسمية الى هيئة النزاهة بحق عدد من لاعبي واعضاء الأتحاد السابق للمواي تاي بتهم عديدة منها (هدر المال العام والتزوير وأستخدام المنصب) وسوف تصدر أوامر قضائية بحقهم بعد عطلة عيد الفطر المبارك”.

وختم علك: “واجبنا الحفاظ على المال العام وتطور اللعبة ولن نسمح لأي شخص كان بتشويه سمعتنا ولعبتنا اطلاقا”، مشيرا الى ان “بعض المواقع والصفحات اتهمونا باطلا بتهم عديدة سيكون الفيصل بيننا القضاء قريبا جدا”.

يذكر ان المتهم الموقوف توفيق عدنان عبد الجبوري سبق وان قام بالتزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة في قضية الرواد والأبطال وقام بالتشهير بعدد من اعضاء اتحاد المواي تاي الحالي والعاملين فيه.