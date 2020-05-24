بغداد تطرح على أربيل 4 خطوات للتسوية المالية

بعث وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، رسالة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، تضمنت أربع خطوات للتسوية المالية بين بغداد وأربيل.

وبحسب وثيقة فإن الخطوات المقترحة تشمل دفع 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان من قبل الوزارة لإقليم كردستان، إلى جانب الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومتين لغرض الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساسًا لها.

كما يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.

وأشارت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 19 أيار الجاري إلى أن تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان يجري بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد قال الجمعة، إن الإقليم مدين بـ 27 مليار دولار، مشيرًا إلى أن “جزءًا من هذه الديون يقع على عاتق الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها حصة الإقليم من الموازنة خلال السنوات الماضية”. وقال بارزاني في خطاب متلفز: “اتخذنا خطوات جدية لحل المشاكل مع بغداد وتخفيف العبء عن المواطنين”، مضيفًا: “سنواصل المفاوضات مع الحكومة العراقية الجديدة لحين التوصل لحلول مرضية على أساس الدستور”.

ودعا “ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب إلى وضع المصالح الحزبية الضيقة جانبًا”. وتابع: “عازمون على المضي في طريق الإصلاح ووقف هدر المال العام ولن نتراجع عن الإصلاح الشامل الذي لا يستثني أحدًا”، مبينًا: “كرسنا كل إمكانياتنا لضمان توفير معيشة المواطنين ووضعنا خططًا لتجاوز الأزمة الراهنة”.

وأشار إلى أن “80% من إيرادات إقليم كردستان تصرف لدفع الرواتب فيما يشكل الموظفون نسبة 20% فقط من المواطنين”، مؤكدًا: “نعتمد خطة لضمان الأمن الغذائي والدوائي ونطمئن بعدم حصول مشاكل بهذا المجال حتى نهاية العام على أقل تقدير”.