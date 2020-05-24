توضيح صادر عن مكتب الامين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي

ابناء شعبنا العراقي الكريم

م/ توضيح

تداولت وسائل الاعلام المرئي والمسموع خبر القاء القبض على المجرم الارهابي عبد الناصر قرداش احد قيادات داعش المجرة ونائب المقبور ابو بكر البغدادي، وعلى الفور قمنا بتصحيح المعلومات الواردة في بيان الاجهزة الامنية، من باب حرصنا على ايضاح الحقائق وانارة طريق الاجهزة الاستخباراتية والمخابراتية التي وردت بهذا الخصوص، مما ساعد على أجلاء الحقيقة للشعب العراقي الكريم والأجهزة المذكورة، وقامت الأجهزة الأمنية بتصحيح الخطأ الذي تم تداوله في وسائل الاعلام.

لذا نطلب من الحكومة العراقية التدقيق في المعلومات التي تردها من مصادر غير دقيقة لأن ذلك يربك العمل الامني، ويقود الى مزيد من التخبط في هذا المجال الحساس والمهم جداً تجاه الشعب العراقي الكريم، والمنطقة، والعالم.

كما ندعو اجهزة السلطة الى مزيد من الدقة والحذر في التعاطي مع المعلومات على هذا القدر من الحساسية والاهمية ومواصلة جهدها وباقصى درجات المهنية، متوخين في ذلك مصلحة الوطن وعدم ابهام الرأي العام بأخبار غير دقيقة مستخدمين توقيتات في غاية الاهمية في مثل ظرفنا الذي نعيشه في محاربة الارهاب والعصابات الداعشية المجرمة، وللحد من قدرتها على ايقاع الاذى بشعبنا والتعرض لأمن الناس وممتلكاتهم، ونهيب بها النظر بعين الأهمية للوضع الحرج الذي نحن فيه من ازمات خانقة صحية، ومالية، وسياسية، وسنقوم بدورنا الذي يمليه علينا انتماؤنا لهذا الوطن وحرصنا عليه وعلى ابناء شعبنا الكريم كلما استطعنا الى ذلك سبيلا.

والله الموفق

هاشم الحبوبي

الأميـــن العام لحزب الوفاق الوطني العراقي

23 أيـــــــــــــــار 2020