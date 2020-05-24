ضبط اسلحة ومواد متفجرة قرب الحدود الإيرانية

اعلنت مديرية شرطة السليمانية قسم شرطة بينجوين المحاذية للحدود الايرانية عن ضبط اسلحة غير مرخصة و13 دراجة بدون اوليات واحالة اصحابها الى المحكمة.

وقالت المديرية في بيان اليوم الاحد، انه تم ضبط 2 كلاشينكوف و13 دراجة ثلاث عجلات واربع اسلحة اخرى والعشرات من القطع المتفجرة المختلفة في حدود قضاء بينجوين.

وتمت احالة اصحاب الاسلحة والمتفجرات والدراجات التي تمت ضبطها بحوزتهم الى المحكمة بامر قاضي التحقيق.