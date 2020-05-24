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من السعودية.. علاوي يعلن التخلي عن استيراد الغاز والكهرباء من ايران

اعلن وزير المالية العراقي، علي عبدالامير علاوي، اليوم السبت، التخلي عن استيراد الغاز والكهرباء من ايران.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر،  انه “تنفيذاً لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية قررنا الالتزام بعدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز والكهرباء من إيران”.

هذه التغريدة دونها علاوي خلال زيارة الى السعودية، وتأتي بعد ساعات من اعلانه التوصل الى اتفاق لتفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية.

حيث أكد علاوي في وقت سابق، بأنه خلال لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان تم “الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية”.

واضاف، انه”تم ايضا الاتفاق على تطوير سوق الطاقة بالاضافة الى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق”

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