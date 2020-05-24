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هوشيار عبدالله يبدي تفاؤله بأداء وزير المالية ويدعوه للتعامل مع موظفي الإقليم كما يتعامل مع موظفي بقية المحافظات

أبدى النائب هوشيار عبدالله تفاؤله بأداء وزير المالية الجديد د. علي علاوي وتوجهاته الرامية لتقليل تداعيات الأزمة المالية، داعياً إياه إلى التعامل مع موظفي إقليم كردستان على غرار تعامله مع بقية موظفي العراق دون تمييز .

وقال عبدالله في بيان اليوم :” ان هناك تفاؤلاً بأداء وزير المالية وأرى أنه حتى الآن دقيق في طروحاته لتقليل تداعيات الأزمة المالية الى حد كبير، وبالتالي أرى أن خطواته تستحق الدعم والتأييد “.

وأضاف :” ننتظر منه النظر الى موظفي الاقليم كما ينظر الى موظفي بقية المحافظات، علماً بأن هناك فرصة لحل المشاكل المالية مع الاقليم دستوريا، ويجب ان نجعل من هذه الازمة فرصة لتنفيذ إصلاحات مالية جذرية ” ، مشدداً على ” ضرورة ان تحل حكومتا الاقليم والمركز مشاكلهما بعيدا عن المساس برواتب الموظفين “.

وخاطب عبدالله وزير المالية بقوله :” ندعمك في تخفيض رواتب الدرجات العلیا‬ وقطع النثریات الضخمة عن الرئاسات الثلاث‬، وإلغاء الهيئات والحلقات الإدارية الزائدة، ومنع أي تلاعب بواردات العراق من زاخو إلى البصرة، هناك أمل بأدائك وأتمنى أن تكون على قدر المسؤولية “.

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