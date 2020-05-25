البورصة: سنعيد تنظيم خمس جلسات أسبوعياً بعد عيد الفطر

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الاحد، انه سيعيد تنظيم خمس جلسات أسبوعياً بعد عيد الفطر، مبينا ان اول جلسة له ستكون يوم الاحد 31 أيار.

وقال السوق في بيان له ان “السوق سيعيد تنظيم خمس جلسات أسبوعيا بعد عيد الفطر المبارك بعد ان قلص مجلس محافظي السوق عدد جلسات التداول من خمس جلسات إسبوعياً الى ثالث جلسات إسبوعياً تنظم أيام الاحد والثلاثاء والخميس”.

وأضاف ان “أول جلسة تداول ستكون بعد عيد الفطر المبارك يوم الاحد الموافق 31 آيار 2020″.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية أسست في حزيران 2004، وكانت تعتمد من قبل على التداول اليدوي، وفي نيسان 2009 اعتمد التداول الإلكتروني من قبل بعض الشركات، وبدات التداول الكترونياً للشركات المسجلة فيها سنة 2010، وتتداول في السوق 104 شركة تابعة لثمانية قطاعات هي المصرفي، الصناعي، الفندقي، السياحي، الزراعي، الاستثماري، والتأمين ، اضافة الى الاتصالات.

إدارة نادي الميناء تمنح جميع كوادرها ” من لاعبين وأداريين ولجميع الألعاب رواتب هذا الشهر دعما لهم لتفادي ازمة كورونا ومصاريف العيد والشهر الفضيل.