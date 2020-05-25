الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال صاحب اكبر عدد بسرقة السيارات في بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، الاحد، عن اعتقال صاحب اكبر عدد بسرقة السيارات في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان إنه “بعد سرقته 48 سيارة صاحب اكبر رقم في سرقة السيارات ببغداد يقع في قبضة الشرطة الاتحادية”، مشيرة الى أن “المتهم ( س.ف.ك) قام بسرقة السيارات من خلال عمليات التسليب والخطف في مناطق متعددة”.

وأضافت أن “معلومات استخبارية دقيقة بتواجد المتهم في منطقة المشتل وبعملية محكمة بالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث اللواء الأول للشرطة الاتحادية تم القاء القبض على المتهم واحالته الى الجهة المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه”.