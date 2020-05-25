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تبرعات لإنشاء قناة فضائية ثورية

الناشط المصري بهجت صابر يدشن حملة تبرعات لإنشاء قناة فضائية ثورية

أعلن الناشط المصري المُقيم في نيويورك (بهجت صابر) عن تدشينه لحملة تبرعات لتأسيس قناة فضائية تختص بالشأن الثوري .

وقال خلال بث مباشر على قناته على اليوتيوب بأن الوقت قد حان للبدء في إنشاء (قناة فضائية ثورية) بعد أن فقدت قنوات المعارضة دورها الثوري .

وأضاف بأن هذه القناة لن تهتم بالشأن الثوري المصري فقط ، ولكنها أيضاً ستهتم بكل المناحي الثورية والتحررية في المنطقة .

ودعى في حديثه كل المهتمين بقضية العدالة الإجتماعية والديموقراطية للإنضمام إلي حملته ومساندتها .

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