الناشط المصري بهجت صابر يدشن حملة تبرعات لإنشاء قناة فضائية ثورية

أعلن الناشط المصري المُقيم في نيويورك (بهجت صابر) عن تدشينه لحملة تبرعات لتأسيس قناة فضائية تختص بالشأن الثوري .

وقال خلال بث مباشر على قناته على اليوتيوب بأن الوقت قد حان للبدء في إنشاء (قناة فضائية ثورية) بعد أن فقدت قنوات المعارضة دورها الثوري .

وأضاف بأن هذه القناة لن تهتم بالشأن الثوري المصري فقط ، ولكنها أيضاً ستهتم بكل المناحي الثورية والتحررية في المنطقة .

ودعى في حديثه كل المهتمين بقضية العدالة الإجتماعية والديموقراطية للإنضمام إلي حملته ومساندتها .